Afeganistão: os restos mortais em trem de pouso de avião dos EUA

Há 9 minutos

Crédito, AFP Legenda da foto, Força Aérea americana diz estar investigando “a perda de vidas de civis” que ocorreu quando uma multidão saiu correndo atrás de um avião

Depois das imagens chocantes de afegãos correndo atrás de aviões na pista do aeroporto em Cabul, mais uma história brutal: restos mortais foram encontrados no compartimento do trem de pouso de um avião, segundo a Força Aérea americana.

Em nota divulgada à imprensa, a Força Aérea disse que seu departamento de investigações está apurando "a perda de vidas de civis" que ocorreu quando uma multidão saiu correndo atrás de um avião na segunda-feira (16/8).

Afegãos estavam desesperados para deixar o país depois que o Talebã tomou controle, ocupando a pista do aeroporto internacional de Cabul e tentando subir em aviões.

"Além de vídeos e reportagens da imprensa sobre pessoas caindo da aeronave durante a decolagem, restos humanos foram descobertos no compartimento do trem de pouso do C-17 [o avião] depois que ele pousou na Base Aérea de Al Udeid, no Catar", disse o departamento de imprensa da Força Aérea americana em um comunicado.

A investigação "será minuciosa para garantir que obtenhamos os fatos relativos a este trágico incidente". "Nossos corações estão com as famílias dos mortos."

Na segunda, o avião pousou no aeroporto internacional de Hamid Karzai carregando equipamentos e suprimentos para apoiar a evacuação de civis afegãos e americanos do Afeganistão.

Antes de conseguir descarregar os suprimentos, no entanto, o avião foi rodeado por centenas de afegãos. Segundo a Força Aérea americana, "diante de uma situação de segurança que deteriorava rapidamente, a tripulação do C-17 decidiu deixar a pista o mais rápido possível".

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Pessoas escalaram muros de segurança para conseguir entrar no aeroporto

A essa altura, multidões de afegãos haviam subido a bordo das asas do avião e no compartimento onde o trem de pouso se dobraria após a decolagem.

Segundo a Força Aérea americana, restos mortais foram descobertos quando o avião pousou no Catar. O avião está apreendido "para dar tempo de coletar os restos mortais e inspecionar a aeronave" antes que ela possa voltar a voar.

"A Força Aérea dos EUA permanece focada em manter a segurança no aeroporto internacional de Cabul para evitar que uma situação como essa aconteça novamente enquanto processamos com segurança civis afegãos que procuram deixar o país", diz o comunicado oficial.

Não se sabe se este avião é o mesmo do vídeo que parece mostrar duas pessoas caindo de uma aeronave que havia acabado de decolar. Outros vídeos mostram como, desesperados, afegãos escalaram as asas de um avião, segurando nelas antes de sua decolagem.

Crédito, US Air Mobility Command Legenda da foto, Mais de 600 civis subiram a rampa de carregamento semiaberta do avião em pânico; eles desembarcaram com segurança no Catar

No dia anterior, outro avião C-17 saiu lotado com cerca de 640 pessoas a bordo, depois que centenas de pessoas subiram as rampas de carregamento - a foto desse momento viralizou.