Terremoto no Haiti: 'Estamos abandonados, e o povo está desesperado por comida, por alguma ajuda'

19 agosto 2021

O Haiti vive dias desoladores. Depois que um terremoto atingiu a ilha caribenha no último sábado (14/08) — deixando pelo menos 2,1 mil mortos —, outro desastre natural fustigou mais uma vez seus habitantes: a tempestade tropical Grace.

E as mais de 30 mil pessoas que ficaram desalojadas têm sobrevivido vagando pelas ruas, em busca de comida e refúgio, dormindo sobre plástico em abrigos improvisados.

Consuelo Alzamora mora há 10 anos na cidade de Les Cayes, a terceira maior do Haiti e a mais afetada pelo terremoto de 14 de agosto.

A chilena Consuelo Alzamora mora há 10 anos no Haiti, onde tem um centro de reabilitação

A terapeuta ocupacional chilena tem um centro de reabilitação física que precisou adaptar para atender as centenas de feridos que surgiram nos últimos dias.

Em conversa com a BBC News Mundo, serviço de notícias em espanhol da BBC, ela detalhou a situação crítica em que os haitianos vivem e o desespero que aos poucos toma conta das vítimas. A seguir, o relato dela em primeira pessoa.

'Era impossível ficar de pé'

Quando o terremoto começou, eu estava com meu filho de 2 anos na minha casa, que fica no segundo andar, em cima da nossa clínica de reabilitação.

Não conseguimos descer nem fazer nada. Caímos no chão, era impossível ficar de pé.

Quando a movimentação parou, me vesti rapidamente e corremos para o pátio. A primeira coisa que fiz foi verificar se meus vizinhos e as famílias próximas estavam bem.

Não sabíamos o que fazer porque começaram réplicas (tremores secundários) muito fortes . E como minha casa fica a duas quadras do mar, decidimos pegar um carro e ir para a montanha. Tínhamos medo de que pudesse acontecer algo mais forte, como um tsunami.

Dois dias depois que um terremoto de magnitude 7,2 atingiu o sudoeste do Haiti, outro desastre natural aconteceu: a tempestade tropical Grace

Aos poucos, ficamos sabendo do grande número de mortos e vítimas. Então decidimos ajudar. No centro de reabilitação, tínhamos materiais ortopédicos, como botas, colares cervicais, tipoias, e começamos doando para os diversos hospitais.

Tem sido terrível, tem chovido sem parar, com muito vento, está tudo alagado. As pessoas andam molhadas e não podem dormir em suas casas, por isso ficam na rua, em barracas ou simplesmente em cima de plásticos. Ninguém dorme.

'Estão com frio e com fome'

Montamos uma clínica móvel em frente ao nosso centro, onde estamos atendendo pessoas com ferimentos leves e entorses para descongestionar um pouco os hospitais.

Consuelo cuida de crianças e adultos com ferimentos leves para ajudar a descongestionar hospitais

Nós estamos nos aconselhando com traumatologistas do Chile via zoom, mostramos cada caso e eles nos dizem o que fazer.