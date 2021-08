O que se sabe sobre operação da PF em endereços de Sérgio Reis e deputado bolsonarista

Há 45 minutos

Entre os alvos dos mandados estão o cantor Sérgio Reis e o deputado Otoni de Paula (PSC-RJ), ambos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

Os mandados cumpridos pela PF foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), e incluem 29 endereços em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Ceará e Paraná.

O pedido ao STF foi feito pela PGR (Procuradoria-Geral da República). Além de endereços do cantor e do deputado, outros alvos não informados pela Polícia Federal estão na mira da operação.

"O objetivo das medidas é apurar o eventual cometimento do crime de incitar a população, através das redes sociais, a praticar atos violentos e ameaçadores contra a Democracia, o Estado de Direito e suas Instituições, bem como contra os membros dos Poderes", informou a PF, em nota à imprensa.

Fim do Talvez também te interesse

Entenda

No último sábado (15/8), Sérgio Reis se tornou um dos assuntos mais comentados no país após anunciar, em vídeo, a organização de um acampamento em Brasília para defender o presidente Jair Bolsonaro e "salvar o Brasil".

Após a divulgação do vídeo, tornou-se público um outro registro do cantor, que chamou ainda mais atenção.

Em áudio de WhatsApp enviado a um amigo, Sérgio Reis fazia ameaças ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e aos ministros do STF.

"Dia 8 vamos ao Senado... Eles vão receber um documento assim: vocês têm 72 horas para aprovar o voto impresso e para tirar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é um pedido; é uma ordem!", dizia Reis no áudio, afirmando que iria acompanhado de dois líderes caminhoneiros e dois representantes do setor de soja.