O que se sabe sobre operação da PF contra Sérgio Reis, deputado e apoiadores de Bolsonaro

20 agosto 2021

Entre os alvos dos mandados estão o cantor Sérgio Reis e o deputado Otoni de Paula (PSC-RJ), ambos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

Os mandados cumpridos pela PF foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Moraes também decidiu por uma ordem de restrição a Reis e outras 8 pessoas - eles não podem chegar a um quilômetro da Praça dos Três Poderes (onde fica o Congresso, o STF e o palácio do Planalto), de ministros do STF ou de senadores. Também não podem participar de nenhum evento nas ruas de Brasília.

Um destes endereços foi uma propriedade de Sergio Reis em Mairiporã, no interior de São Paulo, onde a Polícia Federal fez a busca nesta manhã.

Além do cantor e do deputado, segundo a decisão de Moraes, as seguintes pessoas também são alvo da operação: Marcos Antônio Pereira Gomes (caminhoneiro conhecido nas redes como "Zé Trovão"), Eduardo Oliveira Araújo, Wellington Macedo de Souza, Antônio Galvan, Alexandre Urbano Raitz Petersen, Turíbio Torres, Juliano da Silva Martins e Bruno Henrique Semczeszm.