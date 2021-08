Mãe reencontra bebê que passou 4 dias perdida em floresta na Rússia

Há 19 minutos

Fim do Talvez também te interesse

Uma rede de TV russa conversou com a mãe em um parquinho fora do hospital, onde aguardam a alta.

Ela estava brincando do lado de fora com sua irmã de quatro anos, mas entrou em uma floresta próxima quando sua mãe foi até a casa de um vizinho e sua irmã a seguiu.

"Os voluntários me disseram que não tinham estado muito longe do local no primeiro dia", disse a mãe.