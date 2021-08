A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

O que tablet perdido em guerra da Líbia revela sobre grupo de mercenários

Há 58 minutos

O Wagner é um grupo de mercenários russos cujas operações se espalham por diversas partes do mundo: da guerra na Síria a minas de diamante na República Centro-Africana.

A BBC teve acesso exclusivo a um tablet que foi deixado para trás em um campo de batalha por um combatente do Wagner na Líbia.

Os dados salvos no aparelho dão detalhes inéditos sobre como essas operações funcionam.

Um líder do Wagner já foi sido fotografado com Vladimir Putin, mas o Kremlin nega ligação com o grupo.