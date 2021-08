O que se sabe sobre atentados que deixaram ao menos 60 mortos no aeroporto de Cabul

26 agosto 2021, 14:37 -03 Atualizado Há 19 minutos

Crédito, Reuters Legenda da foto, Pessoas feridas nos arredores do aeroporto de Cabul; inteligência indicava que explosões poderiam ser 'iminentes'

Dois atentados a bomba foram registrados na quinta-feira (26/8) no aeroporto de Cabul, que se tornou o local mais visível do drama dos afegãos e estrangeiros que tentam fugir do país após a volta do Talebã ao poder. Pelo menos 60 pessoas morreram e outras 140 ficaram feridas, disse um alto funcionário da área de saúde à BBC.

Elas ocorreram nos arredores do chamado Abbey Gate, espaço que era ocupado por tropas britânicas e americanas e que agora abriga pessoas tentando embarcar em voos para fora do país, e em um hotel ali perto.

De acordo com o jornalista afegão Bilal Sarwary — que foi evacuado do país há poucos dias — diz que a explosão ocorreu em um canal de esgoto onde refugiados afegãos estavam tendo seus documentos de visto examinados. Ele relata que um homem-bomba detonou seus explosivos no meio da multidão antes que um segundo homem começasse a disparar.

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos afirmou que houve vítimas americanas e civis no ataque descrito como "complexo". O Pentágono confirmou que "vários" militares americanos foram mortos no ataque ao aeroporto de Cabul. Veículos de imprensa americanos, citando autoridades, dizem que pelo menos quatro fuzileiros navais morreram.

'Uma menina morreu em minhas mãos'

Há alguns relatos angustiantes sobre o que aconteceu no aeroporto. "Corpos foram jogados em um canal próximo", disse Milad, que estava no local da primeira explosão, à agência de notícias AFP.

"Quando as pessoas ouviram a explosão, houve pânico total. O Talebã então começou a atirar para o ar para dispersar a multidão no portão", disse uma segunda testemunha. "Eu vi um homem correndo com um bebê ferido nas mãos."

Na confusão, a testemunha — que não foi identificada — disse que deixou cair os documentos que esperava usar para embarcar com sua esposa e três filhos. "Eu nunca mais vou querer ir (para o aeroporto)", disse a testemunha à AFP.

Um intérprete afegão que trabalhou com as forças americanas os atentados e descreveu à emissora CBS como tentou ajudou uma menina que acabou morrendo em seus braços.

"Muitas pessoas se machucaram e outras que estavam caídas no chão", disse ele. "Eu vi uma menina lá e fui até ela, peguei-a no colo e comecei a levá-la ao hospital, mas ela morreu nas minhas mãos", disse ele, estimando sua idade em cerca de cinco anos.

"Isso é de partir o coração. O que está acontecendo agora é de partir o coração, este país inteiro se desintegrou."

"Eu tentei", continuou o intérprete. "Eu fiz o meu melhor para ajudá-la."

Talebã condenou ataques

Crédito, Reuters Legenda da foto, Uma multidão estava nos arredores do aeroporto esperando oportunidade para deixar o país

Dados de inteligência já indicavam a possibilidade de ocorrer ataques suicidas de extremistas no aeroporto, por conta da visibilidade do local, enquanto países tentam evacuar o máximo possível de pessoas até o dia 31 de agosto, prazo determinado para a retirada total dos Estados Unidos do país asiático.

À BBC, o ministro das Forças Armadas britânicas James Heappey havia dito que a ameaça ao local era "grave" e poderia ser "iminente". Por conta disso, os Estados Unidos, a Austrália e outros países haviam advertido seus cidadãos para que não se aglomerassem no aeroporto.

Havia uma grande multidão no local, apesar dos avisos de ataque iminente, que foram ignorados por muitos afegãos desesperados para fugir do Talebã.

Analistas acreditam que um possível autor dos ataques seja o chamado Isis-K, filial afegã do grupo autodenominado Estado Islâmico — e rival do Talebã.

Um porta-voz do Talebã, por sua vez, condenou as explosões e afirmou que elas "ocorreram em uma área em que as tropas americanas eram responsáveis pela segurança". Suhail Shaheen, outro porta-voz do Taleban, disse que o grupo está "prestando muita atenção à segurança e proteção de seu povo" em outro comunicado tweetado.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, também condenou o "ataque terrorista que matou e feriu vários civis" em Cabul".

"Este incidente ressalta a volatilidade da situação no Afeganistão, mas também fortalece nossa determinação enquanto continuamos a fornecer assistência urgente em todo o país em apoio ao povo afegão", disse o porta-voz Stephane Dujarric a repórteres, acrescentando que "pelo que sabemos neste momento" não houve vítimas entre funcionários da ONU.

Atentados devem continuar

A escala de tensão no país deve continuar porque é pouco provável que este seja o último atentado, afirma Mike Jason, ex-comandante militar dos Estados Unidos que atuou no Afeganistão.

"Os alvos (como o aeroporto) são muito lucrativos e simbólicos" para militantes radicais que queiram dificultar a evacuação de pessoas, afirmou Jason.

"Eles (militantes) têm os recursos, têm o alcance e têm os alvos - as multidões de pessoas indefesas que estão desesperadas (para deixar o país)."

De fato, como confirmou o repórter da BBC News em Cabul, Secunder Kermani, o aeroporto tem atraído multidões apesar dos alertas prévios de perigo de atentado.

"As pessoas estão em tal estado de desespero que que não vão prestar atenção a esse tipo de informação (sobre riscos de atentados). Estão ouvindo todo tipo de rumores e só o que querem é deixar o país. Muitos acamparam durante dias em condições extremas (no aeroporto)."

As explosões que abalaram o aeroporto de Cabul ocorreram no mesmo dia em que vários países anunciaram que estavam interrompendo as evacuações devido à deterioração da situação de segurança. No entanto, Reino Unido e França já anunciaram que prosseguirão com suas operações.

Ao mesmo tempo, muitas pessoas tentam escapar do Afeganistão pela fronteira com o Paquistão.