As cenas de caos em Cabul após atentado no aeroporto

Pelo menos 60 pessoas morreram e outras 140 ficaram feridas em explosões ocorridas no aeroporto de Cabul, segundo autoridades locais relataram à BBC.

Os alvos seriam um dos principais portões de entrada do terminal e um hotel usado por pessoas que tentam sair do Afeganistão após o controle do país ser retomado pelo Talebã.