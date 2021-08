Ataque dos EUA com drones mata membro do Estado Islâmico no Afeganistão, segundo forças americanas

Crédito, Reuters Legenda da foto, Soldados americanos no aeroporto de Cabul; ataque ali na quinta-feira foi reivindicado pelo Estado Islâmico

Os Estados Unidos efetuaram na noite desta sexta-feira (27/8, horário de Brasília) um ataque com drones contra um alvo do Estado Islâmico no leste do Afeganistão, matando um membro do grupo, segundo as forças armadas americanas.

De acordo com nota enviada à imprensa, o ataque na província afegã de Nangarhar tinha como alvo o homem responsável por planejar os ataques de quinta-feira (26) ao aeroporto de Cabul — no qual cerca de 170 pessoas morreram, incluindo 13 militares americanos. O Estado Islâmico reivindicou a autoria dos ataques com bomba no aeroporto da capital afegã.

"Indícios iniciais mostram que matamos o alvo", disseram as forças dos EUA, acrescentando que não há por enquanto notícias de civis mortos.

O alvo era um membro do grupo Isis-K, sigla em inglês para Estado Islâmico da Província de Khorasan, braço regional do Estado Islâmico (conhecido também pela sigla Isis) que atua no Afeganistão e no Paquistão. No Afeganistão, trata-se do mais violento e extremo grupo jihadista (que promovem a chamada "guerra santa" muçulmana).