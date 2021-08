Furacão Ida: Nova Orleans ordena evacuação enquanto se prepara para possível impacto direto

Há 1 hora

"O que me disseram é que esta tempestade não vai enfraquecer", disse a prefeita, LaToya Cantrell, no sábado (28/8).

O furacão Ida se intensificou nas águas quentes do Golfo do México antes de sua chegada à costa sul dos Estados Unidos, prevista para domingo (29/8).

Tempestades cada vez mais intensas

Os meteorologistas dizem que o furacão estará na categoria 4 quando atingir a costa norte do Golfo do México.

Os especialistas dizem que se as ondas de tempestade ocorrerem em um momento que coincida com as marés altas, a água do mar poderá inundar o sistema de diques de Nova Orleans e chegar à cidade.