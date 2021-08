Furacão Ida: tempestade atinge os EUA com ventos de 240 km/h e potencial 'catastrófico'

Há 56 minutos

O furacão Ida atingiu o Estado americano da Louisiana com ventos de 240 km/h. A tempestade é potencialmente "catastrófica", alertou o Centro Nacional de Furacões (NHC).

O furacão Ida testará os diques criados para conter as enchentes em Nova Orleans, que foram reforçados depois que o furacão Katrina matou 1,8 mil pessoas em 2005. Até agora, os diques estão aguentando.

Katrina atingiu Nova Orleans há exatos 16 anos

Ida ganhou força nas águas quentes do Golfo do México durante o fim de semana e atingiu a costa americana perto de Port Fourchon, ao sul de Nova Orleans, como um furacão de categoria quatro em uma escala que vai até cinco.

Isso está ocorrendo no dia exato do 16º aniversário do Katrina, uma tempestade de categoria três.