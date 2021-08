Paralimpíada de Tóquio: os recordes e destaques da primeira semana dos jogos

Há 1 hora

No Japão, o verão continua quente de competições esportivas. Primeiro foi a Olimpíada. Agora, Tóquio já assistiu a metade dos Jogos Paralímpicos de 2021.

Chama paralímpica está acesa

Fogos de artifício explodiram no céu noturno acima do Estádio Olímpico, enquanto, do lado de fora, um pequeno grupo de manifestantes segurava cartazes pedindo a paralisação dos Jogos.