Drone dos EUA matou seis crianças em Cabul, acusam parentes

Há 36 minutos

Legenda da foto, Destruição que teria sido causada por explosões subsequentes ao ataque de drone no Afeganistão; família afirma ter perdido dez pessoas

Um ataque de drone realizado pelos EUA perto do aeroporto de Cabul, no Afeganistão, matou dez membros de uma mesma família - incluindo seis crianças -, segundo relataram familiares à BBC.

As dez pessoas foram mortas quando um carro estacionado em sua casa foi alvo de uma explosão, em consequência do ataque de drone realizado no último domingo (29/8).

O Exército dos EUA afirmou que o alvo era um veículo que carregava ao menos uma pessoa associada ao Isis-K, braço afegão do grupo autodenominado Estado Islâmico, e agregou que pessoas ao redor podem ter sido atingidas em explosões que e seguiram ao ataque.

Segundo o relato dos familiares, a criança mais nova a ser morta era Sumaya, uma menina de dois anos, e a mais velha era o menino Farzad, de 12 anos.

"É errado, é um ataque brutal, e foi feito com base em informações erradas", declarou à BBC Ramin Yousufi, parente das crianças.

Em lágrimas, ele acrescentou: "por que mataram nossa família? Nossas crianças? Eles foram tão carbonizados que não conseguimos identificar seus corpos, seus rostos."

Emal Ahmadi é o pai da menina de dois anos que foi morta. "Eles (EUA) cometeram um erro, um grande erro", declarou. Ahmadi contou à BBC que ele e o restante da família se inscreveram para serem levados do Afeganistão aos EUA e estão à espera de um telefonema a respeito de quando devem se deslocar ao aeroporto.

Um dos inscritos era Ahmad Naser, que acabou sendo morto no ataque de domingo e que, anteriormente, havia trabalhado como tradutor para as tropas americanas no Afeganistão. Outras das dez vítimas haviam trabalhado para organizações internacionais e tinham visto de entrada nos EUA.

EUA dizem estar investigando

Legenda da foto, Sumaya, de dois anos, é apontada como a vítima mais jovem das explosões de domingo

O secretário de imprensa do Pentágono, John Kirby, disse a jornalistas que o governo americano "não está em posição de contestar" os relatos de vítimas civis e que o caso está sendo investigado.

"Não tenham dúvidas, nenhum Exército na face da Terra trabalha mais para evitar mortes de civis dos que o dos EUA, ninguém quer ver vidas inocentes serem tiradas", declarou. "Levamos isso muito a sério e quando sabemos que causamos perdas de vidas inocentes na condução de nossas operações, somos transparentes a respeito."

Kirby defendeu a inteligência em torno do que "acreditávamos ser uma ameaça muito real, muito específica e muito iminente" contra o Aeroporto Internacional de Cabul por parte do Isis-K.

Em um comunicado anterior, o Comando Central dos EUA havia dito que tinha havido "substanciais e poderosas explosões subsequentes" ao ataque do drone no domingo. Essas explosões, diz o comunicado, indicam que "havia uma grande quantidade de material explosivo dentro (do alvo), o que pode ter causado mortes adicionais".

Os EUA estão em alerta máximo desde que um atentado suicida matou mais de 100 civis e 13 militares americanos nas proximidades do aeroporto na quinta-feira passada (26/8). O Isis-K reivindicou responsabilidade pelo ataque.

Muitas das vítimas eram pessoas na expectativa de embarcar em um dos voos de evacuação que estão levando afegãos e estrangeiros para fora do Afeganistão, depois da tomada do poder central por parte do Talebã.

Os EUA têm alertado que atentados do tipo poderiam ocorrer até 31 de agosto - prazo final para a retirada total americana do país. Segundo o The New York Times, já na noite desta segunda-feira (30/8) não havia mais nenhuma presença americana restante no Afeganistão. O Comando Central dos EUA afirma ter conseguido retirar do país 123 mil civis.

Crédito, Reuters Legenda da foto, Mulher afegã passa por controle dos EUA para entrar no aeroporto de Cabul; tropas americanas estavam em alerta máximo após atentado ocorrido no dia 26

Mais cedo nesta segunda-feira (30/8), O sistema anti-mísseis dos EUA interceptou um foguete que sobrevoava Cabul em direção ao aeroporto, segundo autoridades americanas. O Isis-K reivindicou responsabilidade por cinco foguetes disparados. Não houve relato de nenhuma vítima relacionada a esse episódio.

Enquanto isso, países do G7 (grupo de países ricos que abriga EUA, Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália e Japão) para definir uma abordagem conjunta diante do Talebã.