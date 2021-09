Como o último imperador da China terminou a vida como um simples jardineiro

Redação

BBC News Mundo

Há 23 minutos

Legenda da foto, Puyi, o último imperador da China

Sua história seria extraordinária de qualquer maneira, pois ele estava destinado a ser o governante absoluto de quase um quarto da população mundial. Mas ele acabou sendo único porque, diferentemente de seus ancestrais, chegou ao século 20 e sofreu as consequências das transformações sociais, políticas e econômicas da época.

Aisin-Gioro Puyi nasceu em fevereiro de 1906 em Pequim, quando seu tio Guangxu era o imperador da China. Este, no entanto, estava em prisão domiciliar por 8 anos por sua tia, Imperatriz Viúva Cixi, a mesma que havia escolhido o jovem para ocupar o trono do Dragão e havia permanecido como regente sob o título de "Santa Mãe, Imperatriz Viúva".

Ela própria determinou, em 13 de novembro de 1908, transferir para a Cidade Proibida a residência oficial dos imperadores e sua corte, bem como o centro cerimonial e político do governo chinês.

O escolhido como sucessor do moribundo governante Guangxu foi Puyi, que apesar da pouca idade, nunca se esqueceu do seu encontro com a formidável Cixi, cujo "rosto abatido e aterrorizante" viu através de uma cortina cinzenta.

"Dizem que comecei a gritar alto quando a vi e comecei a tremer incontrolavelmente. Cixi mandou alguém me dar alguns doces, mas eu os joguei no chão e gritei 'Quero minha babá, quero minha babá!', para seu grande desgosto", recordaria ele anos depois.

Em 14 de novembro, Guangxu morreu e, no dia seguinte, foi a vez de Cixi.

Em 2 de dezembro, dois meses após seu terceiro aniversário, Puyi foi chamado de "Sua Majestade o Imperador", "O Senhor dos Dez Mil Anos", "O Filho do Céu" depois da realização da "Grande Cerimônia de Entronização".

"Uma cerimônia que estraguei com minhas lágrimas", escreveria ele tempos depois em sua autobiografia, que também serviria de fonte para o filme O Último Imperador (1987), do cineasta italiano Bernardo Bertolucci.

Puyi se tornou o décimo-segundo imperador da dinastia Qing e o mais jovem na longa história imperial chinesa.

Sua dinastia

Puyi era descendente das tribos Manchu que venceram os Ming e fundaram a dinastia Qing em 1644, sob a qual a China dobrou de tamanho para incluir Xinjiang no extremo oeste, assim como a Mongólia e o Tibete, criando o traçado que a China tem até hoje.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Um selo imperial do período Kangxi da dinastia Qing

A nova dinastia tolerou uma diversidade de povos e religiões e criou grandes empreendimentos culturais.

No século 18, a China era indiscutivelmente a maior economia do mundo, com cultura rica e prosperidade. Seus imperadores viviam no coração de sua opulenta capital, Pequim, cercados por guardas imperiais e famílias nobres manchus.

Mas no século 19 a dinastia Qing começou a enfraquecer, incapaz de defender a China dos conflitos militares com forças britânicas, americanas, francesas, alemãs e japonesas.

Em 1850, um cristão chinês convertido, Hong Xiuquan, proclamou-se o líder de uma nova dinastia, o Reino Celestial Taiping, e com seus seguidores marchou contra Qing, ganhando amplo apoio à medida que avançava.

A guerra civil que se seguiu durou 14 anos, e cerca de 20 milhões de pessoas perderam a vida em um conflito que acabou envolvendo soldados europeus e chineses.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Rebelião de Taiping, uma obra de meados do século 19

A Rebelião de Taiping foi um dos eventos mais importantes na China no século 19, e deixou sua marca assim como o "Levante dos Boxers", também conhecido como "Levante de Yihétuan", uma rebelião de aldeões das províncias do Norte que estavam desesperados e famintos e passaram a responsabilizar estrangeiros por sua situação, expulsando mercadores e missionários.

O movimento teve início em 1898, cercou Pequim no verão de 1900, mas acabou brutalizado em setembro de 1901.

Era esta China que o pequeno Puyi governaria.

O mundo lá fora

Em outras épocas, a fraqueza da dinastia Qing teria levado ao surgimento de outra, mas o século 20 ampliou o leque de possibilidades.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, 1909: Príncipe Chun, regente e controlador da nação, com seu filho mais novo ajoelhado e Puyi (1906-1967), Imperador da China, ao seu lado

Enquanto Puyi era formado para o seu papel de governante e rodeado de privilégios que incluíam até ser dono de outras pessoas, como os eunucos que cuidavam dele e tinham que obedecer a cada um de seus caprichos, uma revolução estava sendo forjada contra o poder de sua dinastia. Para muitos chineses, esses governantes tinham perdido o mandato do céu.

Em 1911, a Revolução Xinhai ou Revolução Hsinhai estourou e em 12 de fevereiro de 1912, a Imperatriz viúva Longyu selou o "Édito Imperial de Abdicação do Imperador".

"A imperatriz viúva estava sentada em uma sala ao lado do palácio, enxugando os olhos com um lenço enquanto um velho gordo (o primeiro-ministro Yuan Shikai) se ajoelhava diante dela em uma almofada vermelha, com lágrimas rolando em seu rosto. Eu estava sentado à direita da viúva e me perguntava por que os dois adultos choravam", relata Puyi em suas "Memórias".

Crédito, Getty Images Legenda da foto, As viúvas imperatrizes Longyu (primeira à direita) e Cixi (Tzu-hsi, 1835-1908, centro) com damas da corte em 1904

Eles choravam enquanto acabava formalmente seu governo e os 267 anos de poder da dinastia Qing.

Mas ele, aos 6 anos, estava alheio a essas realidades.

E assim permaneceu, pois com o avanço da revolução, todos estavam em território desconhecido: com o fim de 2.000 anos de sistema imperial, ninguém sabia exatamente o que fazer com a casa imperial deposta.

Enviá-los para a Manchúria ou deixá-los em Pequim?

No fim, decidiram tratá-lo como faziam com reis estrangeiros, permitindo-lhe viver na Cidade Proibida, desfrutando do luxo de seu palácio imperial e seus jardins.

Por isso, para Puyi, pouca coisa mudou: ele nem mesmo foi informado por um tempo de que não era mais imperador e continuou a gozar de privilégios hoje difíceis de imaginar.

"Na época em que a China passou a ser uma república, e a humanidade avançou para o século 20, eu ainda vivia como um imperador, respirando a poeira do século 19", escreveu ele.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Cidade Proibida, considerada foi sua primeira prisão

Em 1917, ele chegou a ser renomeado como imperador pelo general pró-monárquico Zhang Xun, que deu um golpe e assumiu o posto de "regente do Império". Mas isso durou apenas duas semanas, e Puyi e sua corte não foram responsabilizados pelo que aconteceu.

Prisioneiro cruel

Puyi cresceria naquele ambiente estranho, isolado do mundo exterior, separado de sua família, sem nenhuma outra referência exceto a babá, Wang.

Mas ele continuou a ser tratado como uma divindade, a quem ninguém poderia perturbar, mesmo quando ele se comportou, segundo seu próprio relato mais tarde, de maneira nefasta.

"Chicotear os eunucos fazia parte da minha rotina diária. Minha crueldade e amor ao poder já eram fortes demais para que a persuasão surtisse algum efeito."

Em 1919, no entanto, Reginald Johnston, um estudioso britânico que entrou na corte Qing para ser tutor de Puyi, o descreveu assim às autoridades britânicas: "Um menino muito 'humano', com vivacidade, inteligência e senso de humor. Além disso, tem excelentes modos e é totalmente isento de arrogância".

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O imperador, aos 11 anos

"Temo que não haja esperança de que ele saia ileso dos perigos morais nos próximos anos de sua vida. (...) A menos que ele possa ser mantido longe da influência das hordas de eunucos e outros funcionários inúteis que atualmente são quase seus únicos companheiros."

Assim, Puyi gradualmente se tornou um adolescente cujos atos de rebeldia consistiam em caminhar fora da Cidade Proibida, usar óculos e cortar sua tradicional trança Manchu. No entanto, ele ainda era obrigado a obedecer a tradições, a exemplo das "grandes núpcias" do imperador.

"Casei-me com um total de quatro esposas ou, usando os termos usados ​​na época, uma imperatriz, uma consorte secundária e duas consortes menores. Mas, na verdade, elas não eram esposas reais e estavam ali apenas para decoração", escreveu Puyi.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Procissão de presentes de casamento de Puyi, Imperador Xuantong da China (1906-1967), para sua noiva Lady Gobulo, Imperatriz Xiaokemin (1906-1946)

Do lado de fora, o país ainda procurava respostas para as convulsões do fim do sistema imperial.

Em 1924, o senhor da guerra Feng Yuxiang chegou ao poder e expulsou Puyi e sua comitiva da Cidade Proibida.

Imperador de novo

Aos 19 anos, refugiou-se com os japoneses, que, ao invadirem a Manchúria em 1931, o proclamaram imperador de Manchukuo, um estado fantoche criado a partir das três históricas províncias da Manchúria (nordeste da China).

À época, a propaganda japonesa descreveu o nascimento de Manchukuo como um triunfo pan-asiático, reunindo as "cinco raças" de japoneses, chineses, coreanos, manchus e mongóis.

Isso, segundo eles, marcaria nada menos do que o nascimento de uma nova civilização e um ponto de inflexão na história mundial, como explica Edward Behr em seu livro O Último Imperador (1987).

Assim como o Estado, Puyi também era uma marionete, já que Manchukuo era rigidamente controlada por Tóquio, que a utilizava como base de expansão na Ásia.

Ali sua vida se transformou em um pesadelo.

Obcecado pelo fato de que a grande maioria de seus súditos o detestava, já que Manchukuo era "um dos países mais brutalmente governados do mundo", de acordo com Behr, ele vivia como um prisioneiro virtual em seu palácio, com pouco mais a fazer do que assinar decretos aprovados pelos japoneses.

Sua tendência para a crueldade foi exacerbada e ele atormentou seus servos, não apenas com as chicotadas usuais, mas também cortando a quantidade de comida.

Além disso, ele se tornou budista, místico e vegetariano.

Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-45), ele permaneceu firme com seus mestres. Como ele mesmo admitiu, fez tantas declarações pró-Japão que nenhum aliado o aceitaria se fugisse de Manchukuo.

Mas foi isso que ele acabou forçado a fazer em 11 de agosto de 1945, quando finalmente percebeu que o Japão não estava ganhando a guerra e embarcou em um trem com sua corte e os tesouros da dinastia Qing.

Em 16 de agosto, ele abdicou como imperador de Manchukuo e declarou mais uma vez em seu último decreto que era parte da China, um dia depois da rendição do Japão.

Puyi acabou preso pelo Exército Vermelho soviético quando tentava voar para o Japão.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Imperador Manchukuo Puyi (à direita) sendo questionado pelo general russo Pritoul (à esquerda) após sua prisão

Os soviéticos, que inicialmente não o reconheceram, levaram-no para a cidade de Chita, na Sibéria. Foi mantido preso, mas com conforto e mais privilégios do que os outros prisioneiros, algo pelo qual ele era grato ao mandatário Joseph Stálin.

Ali, receberia como todos os outros uma formação comunista.

A casa

Enquanto isso, a China ainda estava faminta por ideias e poderia ter tomado muitas direções diferentes.

Depois de décadas de senhores da guerra, invasão japonesa e Guerra Civil, o Partido Comunista, com sua então estreita afiliação com a União Soviética de Stálin, conseguiu prevalecer.

Mao Tsé-Tung proclamou a Nova República em 1949 na Praça Tiananmen (ou Praça do Portão da Paz Celestial), cujo nome vem do portão sul da Cidade Proibida, morada dos imperadores, aquela de onde surgiam as procissões quando o imperador deixava seu trono para realizar rituais para agradar os deuses. Ali os comunistas penduraram retratos de seus heróis.

Depois de quase 40 anos de guerra e instabilidade, a China estava em paz.

E para Puyi, que fora um daqueles imperadores cuja função era manter as relações diplomáticas entre os humanos e o mundo celestial, chegara a hora de voltar para casa, mesmo que não quisesse.

Ele temia o destino que o esperava no império do proletariado, mas Mao Tsé-Tung não fez nada além de mandá-lo para um campo de reeducação.

Ele passaria 10 anos lá, onde pela primeira vez teve que fazer coisas como escovar os dentes e se vestir, além de trabalhar e aprender sobre o comunismo.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Puyi, em seus últimos anos

Durante séculos, o Estado chinês girou em torno do imperador, a personificação do poder no coração do estado, o ser semidivino destinado a proteger as pessoas de colheitas ruins e inundações devastadoras.

Em 1960, Mao, uma nova versão desses seres poderosos, concedeu ao último imperador da China uma prorrogação especial: cidadania e liberdade.

O homem que já governou o país mais populoso do mundo se dedicou a trabalhar como assistente de jardinagem no Jardim Botânico de Pequim e editor da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês de 1964 dali em diante.

E ele também foi o autor de uma autobiografia, De Imperador a Cidadão, que foi endossada pelos altos funcionários do partido Mao e Zhou Enlai.

Puyi aprendeu completamente as lições da Educação Socialista Gratuita, a julgar pelas declarações em seu livro e aquelas que ela deu em ocasiões como seu casamento com Li Shuxian, uma enfermeira de hospital, em 1962, quando ela proclamou: "Vamos nos lembrar deste dia e continuar a aprender com a classe trabalhadora por todos os nossos futuros dias juntos. (...) Eu odeio a primeira metade da minha vida, porque foi uma experiência humilhante ser um explorador e um parasita."