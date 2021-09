A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Os raros camelos nadadores da Índia que estão ameaçados de extinção

Há 19 minutos

Os camelos Kharai, também conhecidos como camelos nadadores, são uma rara raça que vive nos pântanos de sal do distrito de Kutch, no Estado indiano de Gujarat.

No entanto, pastores da região dizem que, nos últimos tempos, tem sido mais difícil encontrar essas áreas.

Eles dizem que empresas produtoras de sal estão represando as águas para extração do produto, impedindo que as marés cheguem aos mangues, que estão secando e morrendo.