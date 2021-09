O advogado que diz ter encomendado a própria morte para filho receber seguro

Quem são os Murdaughs?

Alex Murdaugh, de 53 anos, é descendente de uma família bem relacionada e com histórico na área de Direito no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Ao longo de três gerações, seu bisavô, avô e pai serviram como o principal promotor de uma região de cinco condados no estado.