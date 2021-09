Vídeo mostra grupo de brasileiros atravessando ilegalmente fronteira dos EUA

Há 1 hora

Imagens da Patrulha de Fronteira americana mostram um grupo de 140 brasileiros cruzando ilegalmente a fronteira do México com os Estados Unidos.

Eles foram flagrados por operadores de câmeras de segurança e se entregaram aos agentes.

"Agentes da Patrulha de Fronteira detiveram um grupo de 140 migrantes brasileiros nesta manhã. Até o momento, neste mês, os agentes se depararam com uma média diária de mais de 600 migrantes, um aumento de mais de 2.000% em relação ao ano passado", escreveu Chris T. Clem, chefe da Patrulha de Fronteira do Setor Yuma, no Twitter.

O Setor Yuma é responsável por patrulhar o sudeste do Estado americano do Arizona. Sua jurisdição se estende por 470 mil quilômetros quadrados em uma área entre os Estados da Califórnia e do Arizona.