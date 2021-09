Por que é baixo o risco de tsunami no Brasil após vulcão ficar ativo nas Ilhas Canárias

A erupção do vulcão havia despertado preocupação deste lado do Atlântico, sob temores de que a atividade vulcânica pudesse provocar tsunamis na costa brasileira.

A origem dessa preocupação, segundo o geólogo Marcelo Assumpção, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP e integrante da RSBR, vem de estudos de cerca de três décadas atrás, "quando foi publicado um trabalho de geólogos americanos sobre a possibilidade de um desabamento de uma parte da ilha (de La Palma) provocar um tsunami no Brasil".

Também pelo Twitter da RSBR, o coordenador do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Anderson Nascimento, afirmou que "a atividade vulcânica na região das Canárias é comum e monitorada" e o risco de ela ter algum desdobramento no litoral brasileiro era muito baixo.