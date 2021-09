'The Crown' e 'Ted Lasso' são os grandes vencedores do Emmy 2021: confira lista completa dos ganhadores

Há 1 hora

Crédito, Reuters Legenda da foto, Gillian Anderson venceu Emmy de melhor atriz coadjuvante em série dramática ao interpretar primeira-ministra Margareth Thatcher na série "The Crown"

O drama The Crown (Netflix), com sete troféus, e a comédia Ted Lasso (Apple TV+), com quatro, foram os principais vencedores da 73ª edição do Emmy Awards, realizada em Los Angeles no domingo (19/09).

Incluindo categorias técnicas, a Netflix liderou o ano com 44 prêmios Emmy, seguida de HBO/HBO Max (19), Disney+ (14) e Apple TV+ (10). Levando-se em conta o mesmo quesito, as cinco produções mais premiadas foram: The Crown (11, Netflix), Gambito da Rainha (11, Netflix), Saturday Night Live (8, NBC), Ted Lasso (7, Apple TV+) e The Mandalorian (7, Disney+)

Além do prêmio principal (melhor série dramática), a produção sobre a família real britânica venceu em quatro categorias de atuação: melhor atriz em série dramática para Olivia Colman (rainha Elizabeth 2ª), melhor ator em série dramática para Josh O'Connor (príncipe Charles), melhor atriz coadjuvante em série dramática para Gillian Anderson (primeira-ministra Margaret Thatcher) e melhor ator coadjuvante em série dramática para Tobias Menzies (príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth 2ª).

Em seu discurso de agradecimento, Colman disse que gostaria seu pai, morto por covid-19, estivesse vivo para ver sua vitória e elogiou seus colegas de elenco.

"Que belo final para a jornada mais extraordinária com esta linda família. (...) Adorei cada segundo e mal posso esperar para ver o que acontece a seguir." Colman interpreta a rainha Elizabeth 2ª na terceira e quarta temporadas da série.

Ao subir ao palco, Anderson dedicou seu prêmio de melhor atriz coadjuvante em série dramática a Connie Freiberg, sua agente por duas décadas. "Ela acreditou em mim quando ninguém mais acreditava e dizia que eu era talentosa quando não pensava ser talentosa."

No segmento de comédia, a série sobre um treinador americano de um time de futebol no Reino Unido, Ted Lasso, saiu como a maior ganhadora da cerimônia, em que as principais categorias foram premiadas (outros troféus menores foram distribuídos antes). O evento foi apresentado pelo ator americano Cedric the Entertainer.

Crédito, Reuters Legenda da foto, Série de comédia "Ted Lasso" levou 7 troféus Emmy ao todo neste ano

"Esta série é sobre família, é sobre mentores e professores, é sobre companheiros de equipe", disse o protagonista, Jason Sudeikis, ao receber o prêmio de melhor ator em série cômica. "E eu não estaria aqui sem essas três coisas na minha vida."

A série levou outros dois prêmios de atuação no domingo: Hannah Waddingham (melhor atriz) e Brett Goldstein (melhor ator coadjuvante).

Waddingham, uma atriz de teatro de sucesso, pediu que mais estrelas do palco fossem escaladas para a televisão. "Por favor, nos deem uma chance, porque não vamos decepcionar vocês."

Ainda no gênero cômico, Jean Smart venceu como atriz principal pela série Hacks (Netflix), sobre duas comediantes que tentam salvar suas carreiras. Smart chegou a ser indicada em outra categoria (melhor atriz coadjuvante em minissérie ou telefilme), mas não levou o prêmio pela produção de sete episódios Mare Of Easttown (HBO).

No drama policial, a atriz Kate Winslet interpreta uma detetive que investiga o assassinato de uma jovem em uma comunidade na Pensilvânia. "Você criou uma mãe defeituosa, imperfeita, de meia-idade, e você fez todos nós nos sentirmos validados", disse Winslet para o criador da produção, Brad Ingelsby, ao receber o prêmio de melhor atriz nessa categoria.

"Quero reconhecer as minhas colegas indicadas nesta década que se trata de mulheres apoiando umas às outras. Eu te apoio, eu te saúdo, estou orgulhosa de todas vocês", disse Winslet em seu discurso de agradecimento.

Evan Peters e Julianne Nicholson também ganharam um Emmy por seus papéis em Mare of Easttown nas categorias de ator e atriz coadjuvante em minissérie ou telefilme, respectivamente.

Crédito, Reuters Legenda da foto, Kate Winslet levou Emmy por seu papel na minissérie "Mare Of Easttown"

A série O Gambito da Rainha, sobre a trajetória meteórica de uma jogadora de xadrez, venceu como melhor minissérie e melhor direção de minissérie. A produção da Netflix levou outros 9 prêmios técnicos no Emmy.

Outros destaques da noite de 19/09 foram o prêmio de melhor roteiro em minissérie ou telefilme para a atriz, roteirista e diretora Michaela Coel, por I May Destroy You (HBO/BBC), e os três troféus dados por categorias técnicas a Bo Burnham, pelo especial Bo Burnham: Inside (Netflix). O ator, diretor, diretor musical e roteirista foi o que mais levou troféus para casa.

Veja a lista completa dos vencedores da cerimônia da noite de domingo (19/09):

Série dramática: The Crown

Atriz principal em série dramática: Olivia Colman - The Crown

Ator principal em série dramática: Josh O'Connor - The Crown

Roteiro de série dramática: Peter Morgan - The Crown

Direção de série dramática: Jessica Hobbs - The Crown (War)

Atriz coadjuvante em série dramática: Gillian Anderson - The Crown

Ator coadjuvante em série dramática: Tobias Menzies - The Crown

Série cômica: Ted Lasso

Crédito, Reuters Legenda da foto, Apresentador John Oliver levou dois troféus por seu programa "Last Week Tonight"

Atriz principal em série cômica: Jean Smart - Hacks

Ator principal em série cômica: Jason Sudeikis - Ted Lasso

Atriz coadjuvante em série cômica: Hannah Waddingham - Ted Lasso

Ator coadjuvante em série cômica: Brett Goldstein - Ted Lasso

Roteiro de série cômica: Lucia Aniello, Paul W Downs, Jen Stansky - Hacks

Direção de série cômica: Lucia Aniello - Hacks

Minissérie ou série de antologia: Gambito da Rainha

Direção de minissérie: Scott Frank - Gambito da Rainha

Roteiro de minissérie ou telefilme dramática: Michaela Coel - I May Destroy You

Atriz coadjuvante em minissérie ou telefilme: Julianne Nicholson - Mare Of Easttown

Ator coadjuvante em minissérie ou telefilme: Evan Peters - Mare Of Easttown

Atriz principal em minissérie ou telefilme: Kate Winslet - Mare Of Easttown

Ator principal em minissérie ou telefilme: Ewan McGregor - Halston

Roteiro de programa de variedades: Last week tonight, com John Oliver

Crédito, Reuters Legenda da foto, Olivia Colman venceu como protagonista de "The Crown", ao interpretar a rainha Elizabeth 2ª

Programa de variedades de entrevistas: Last week tonight, com John Oliver

Programa de variedades com esquetes: Saturday Night Live

Programa de competição: RuPaul's Drag Race

Especial de variedades ao vivo: Stephen Colbert - Election Night 2020: Democracy's Last Stand / Building Back America Great Again Better

Especial de variedades pré-gravado: Hamilton