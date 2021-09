Vulcão em erupção nas Canárias: o cenário 'desolador' enfrentado pelos moradores afetados pelo Cumbre Vieja

Há 37 minutos

Morador da ilha canária La Palma, Rodríguez observa nas redondezas os rios de lava do vulcão Cumbre Vieja que explodiram no domingo (19/09). Desde aquele dia, a cratera cospe fogo e magma e devasta plantações e casas.

Celia Dianas, que atua no setor de aluguel de imóveis para turistas, conta à BBC News Mundo que uma dezena de amigos e funcionários lhe dizem que "querem chorar" por causa do trauma ou porque perderam um imóvel.

Plantações e imóveis atingidos

"O principal dano são aos imóveis das cidades abaixo da erupção. Foram afetadas fazendas, estradas no oeste da ilha e algumas escolas da região", descreve Víctor Melo, porta-voz da Associação dos Vulcões das Canárias, dedicada à divulgação e colaboração com instituições para melhorar a compreensão vulcânica.

'Minha casa escapou por uns 300 metros'

Imagens 'espetaculares'

No domingo, por volta das 15h12 do horário local, o Cumbre Vieja explodiu. E desde então há uma profusão de imagens de fogo, magma e cinzas. Fotografias quase apocalípticas, um "show" que atraiu os holofotes e que faz com que Rodríguez se sinta mal, mas compreenda a atração que a erupção do vulcão desperta.