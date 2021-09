A ex-doméstica brasileira que acaba de assumir cargo sênior no governo dos EUA

Uma ex-doméstica brasileira que se tornou líder trabalhista e acadêmica com PhD nos Estados Unidos acaba de assumir um cargo no governo americano de Joe Biden.

Natalicia Tracy, que se mudou para os Estados Unidos em 1989, para trabalhar na residência de uma família brasileira em Boston - e conta ter sido submetida a jornadas abusivas de trabalho -, foi nomeada conselheira sênior para a Agência de Saúde e Segurança Ocupacional (Osha, na sigla em inglês) do Departamento de Trabalho do governo americano.

Tracy conta que foi convidada por um representante da Casa Branca ao cargo, por sua experiência pessoal, profissional (como líder de movimentos trabalhistas e de imigrantes e promotora de legislações voltadas para esse público) e acadêmica - ela é PhD em Sociologia e professora da Universidade de Massachusetts em Boston, com especialidade nas áreas de política migratória, social e estudos do trabalho.

A BBC News Brasil contou a história de Tracy em uma reportagem de 2016 , quando a brasileira era diretora-executiva do Centro do Trabalhador Brasileiro em Boston - posição que deixou para assumir o novo cargo em Washington.

Do Brasil para os EUA

"De acordo com as leis trabalhistas dos Estados Unidos, eu estava num trabalho considerado escravo", ela afirmou em 2016 à BBC News Brasil.

Tracy disse que dormia numa "varanda fechada com cimento grosso no chão" e que não podia usar o telefone nem receber cartas.

A pior parte, diz ela, era o pagamento: US$ 25 por uma jornada de 90 horas semanais, valor muito abaixo do salário mínimo local.

Passado esse período, seus empregadores voltaram ao Brasil, mas Tracy resolveu permanecer nos EUA. Acabou se casando com um americano e começou a se dedicar aos estudos: concluiu o ensino médio, cursou Psicologia e Sociologia, até obter mestrado e PhD, com um estudo que relaciona imigração, raça, família e classe.

Em 2006, Tracy começou como voluntária no Centro do Trabalhador Brasileiro, grupo de defesa de direitos trabalhistas do qual se tornou diretora-executiva em 2010.

Com o apoio da maior central sindical do país (a American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations), Tracy passou a articular com outras organizações a aprovação, em Massachusetts, de uma das mais avançadas legislações estaduais sobre trabalho doméstico dos Estados Unidos.