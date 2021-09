A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

A saga de iraniano que tentou por um ano cruzar canal para chegar à Inglaterra

Há 1 hora

Atravessar o Canal da Mancha em um pequeno barco é atualmente a forma mais popular de os migrantes tentarem entrar no Reino Unido em busca de asilo.

Mais de 12.500 pessoas já fizeram a perigosa jornada este ano, superando o total de todo o ano de 2020. Mas esse número só inclui as travessias que chegaram ao Reino Unido. Não há informações precisas sobre quantas pessoas desistiram ou morreram no meio do caminho.