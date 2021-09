Elevadores parados, inundações e ruído insuportável: como arranha-céu virou pesadelo dos super-ricos em Nova York

Há 2 minutos

Moradores do 432 Park Avenue processaram incorporadores imobiliários por não resolverem cerca de 1,5 mil supostos defeitos no prédio

O processo afirma que os problemas do prédio "colocaram em perigo e incomodaram" moradores e hóspedes.

Fim do Talvez também te interesse

Os compradores incluem a cantora Jennifer Lopez e seu ex-noivo Alex Rodriguez, o magnata saudita Fawaz Alhokair e um membro da família dona da marca de tequila Jose Cuervo, de acordo com o jornal americano The New York Times.