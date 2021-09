Afeganistão sob o Talebã: grupo fundamentalista proíbe barbeiros de cortarem barbas

Há 48 minutos

As novas normas ilustram um retorno às regras rígidas que marcaram o período linha-dura do Talebã, quando esteve no poder até ser deposto pelos Estados Unidos no início dos anos 2000. As mudanças atuais contrastam com as recentes promessas de moderação feitas pelo próprio grupo fundamentalista ao assumir novamente o governo.