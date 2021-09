A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Evergrande: a crise na empresa chinesa e por que Brasil pode ser afetado

Há 19 minutos

A incorporadora imobiliária Evergrande, gigante do setor de construção na China, causou pânico em bolsas de valores no mundo inteiro em meio a notícias de que a empresa corria risco de dar calote em parte de sua dívida bilionária, que passa de US$ 300 bilhões.