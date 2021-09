A estátua com roupas sensuais que gerou debate sobre machismo na Itália

"Como as instituições podem aceitar a representação das mulheres como um corpo sexualizado? O chauvinismo masculino é um dos males da Itália", disse Boldrini, que é integrante da Câmara dos Deputados pelo Partido Democrata de centro-esquerda, no Twitter.

A estátua foi inaugurada no domingo em uma cerimônia com a presença de políticos locais e nacionais, incluindo o ex-primeiro-ministro Giuseppe Conte.

'Corpos sexualizados'

Um grupo de mulheres políticas do Partido Democrata em Palermo pediu a demolição da estátua, afirmando em nota: "Mais uma vez, temos que sofrer a humilhação de nos ver representadas sob a forma de um corpo sexualizado, sem alma e sem qualquer conexão com as questões sociais e políticas da história."

O prefeito de Sapri, Antonio Gentile, defendeu a estátua no Facebook, dizendo que ela foi "feita com habilidade e interpretação impecável" pelo artista Emanuele Stifano, e que sua cidade "não estava disposta a questionar seus valores, princípios e tradições" .

Também no Facebook, Stifano disse estar "chocado e desanimado" com as críticas. Ele defendeu a escultura, dizendo que "sempre tende a cobrir o mínimo possível o corpo humano" em suas obras, "independente do gênero".