Os gases tóxicos que ameaçam milhões na Nigéria

Há 1 hora

Terras férteis estão se transformando em desertos no norte, enquanto as enchentes se tornaram mais comuns no sul. A indústria petrolífera do país está piorando as coisas, pois a prática de queima - a queima do gás natural que é liberado quando o petróleo é extraído do subsolo - é comum, apesar de sua ilegalidade. A prática é uma fonte de gases de efeito estufa e contribui para as mudanças climáticas.