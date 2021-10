BepiColombo: missão espacial para Mercúrio divulga as primeiras imagens

A primeira foto da missão para Mercúrio foi tirada por uma câmera de monitoramento de baixa resolução localizada na lateral da sonda. No atual estágio, a Bepi ainda não está pronta para implantar e utilizar as suas câmeras científicas de alta resolução — esses equipamentos estão "escondidos" dentro da estrutura da espaçonave.

A primeira parte foi desenvolvida pela Agência Espacial Europeia (ESA). Já a segunda vem da Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (Jaxa). A forma como esses dois componentes foram "embalados" para a viagem a Mercúrio obstrui, por ora, as aberturas por onde as câmeras fotográficas principais operam.

Isso significa que as primeiras imagens da missão a Mercúrio foram adquiridas por um par de câmeras de monitoramento, ou de engenharia, montadas na parte externa da nave — é como se fossem "câmeras de selfie" — que são boas o suficiente para já detectar algumas características da superfície do planeta.

"Vamos analisar os dados", disse Suzie Imber, pesquisadora da Universidade de Leicester, no Reino Unido, "mas o objetivo do sobrevôo atual, e dos seis outros que serão realizados, é nos ajudar a mudar a trajetória [da espaçonave] e diminuir a velocidade."

Para os cientistas por trás do Espectrômetro de Raios-X Mercury Imaging, ou MIXS na sigla em inglês, do Reino Unido, essa foi uma oportunidade de entender melhor o desempenho de seus instrumentos.

O exercício irá garantir que a equipe da missão obtenha o máximo do MIXS quando, eventualmente, começar a observar o planeta no final da década.

Este primeiro sobrevôo terá colocado a Bepi em uma ressonância de 2-3 com Mercúrio. Em outras palavras, isso significa que Mercúrio dará três voltas em torno do Sol, enquanto a Bepi dará duas.

O próximo sobrevoo, marcado para junho do ano que vem, vai desacelerar essa taxa mais uma vez. Ela ficará, então, numa ressonância de 3-4: a Bepi vai completar três voltas ao redor do Sol, enquanto Mercúrio fará essa trajetória quatro vezes.

No infográfico em inglês divulgado pela ESA, é possível ver as diferentes estruturas da BepiColombo. Da esquerda para a direita: o Módulo de Transferência para Mercúrio (MTM), Mercury Planetary Orbiter (MPO), da Europa, um escudo solar e, por fim, o Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO), do Japão. O MPO e o MMO vão se separar e terão diferentes 'missões' no planeta

Que investigações a BepiColombo fará em Mercúrio?

As duas estruturas da espaçonave desenvolvidas por europeus e japoneses vão se separar quando entrarem em órbita no planeta mais próximo do Sol. A partir dali, elas desempenharão funções diferentes.

O Mercury Planetary Orbiter (MPO), da Europa, foi projetado para mapear o terreno de Mercúrio, gerar perfis de altura da superfície, coletar dados sobre a estrutura e a composição do planeta e detectar o que há no interior dele.

O Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO), do Japão, terá como prioridade o estudo do campo magnético de Mercúrio. Ele investigará o comportamento do campo e sua interação com o "vento solar", a massa ondulante de partículas que fluem do Sol. Esse vento interage com a atmosfera de Mercúrio, lançando átomos em uma cauda que se estende pelo espaço.