Round 6: por que a Netflix vai editar número de telefone que aparece na série

Há 57 minutos

A mulher, uma empresária em Seongju, no sudeste da Coreia do Sul, disse à imprensa local que tem recebido milhares de mensagens de texto e ligações em seu telefone "a ponto de ser difícil para mim continuar com a vida diária".

"No começo, não sabia o porquê, mas meu amigo me disse que meu número foi exibido no Round 6 e foi quando eu me dei conta disso."