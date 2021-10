Prêmio Nobel da Paz de 2021: quem são os jornalistas Maria Ressa e Dmitry Muratov

Há 10 minutos

Maria Ressa and Dmitry Muratov jointly won the 2021 Nobel Peace Prize

Os vencedores do prestigioso prêmio, no valor de 10 milhões de coroas suecas (mais de R$ 6 milhões), foram anunciados no Instituto Nobel norueguês, em Oslo. Eles foram escolhidos entre 329 candidatos.