Chanceler austríaco renuncia em meio a investigação de corrupção

Há 1 hora

Sebastian Kurz, 34, nega as alegações de que teria usado dinheiro público para fins políticos partidários

Ele nega as alegações de que usou dinheiro do governo para fins políticos partidários.

As acusações levaram seu governo de coalizão à beira do colapso nesta semana, depois que um de seus partidos parceiros, os Verdes, disse que Kurz não estava mais apto para ser chanceler.

Os Verdes iniciaram negociações com partidos de oposição, que ameaçavam votar uma moção de desconfiança contra o chanceler na próxima semana.

"O que é necessário agora é estabilidade. Para resolver o impasse, quero me afastar para evitar o caos", disse Kurz, ao anunciar sua renúncia

Ele disse que seguirá como líder do seu partido e como membro do parlamento.

"Antes de mais nada, porém, é claro que aproveitarei a oportunidade para refutar as acusações contra mim", acrescentou.

Kurz tornou-se líder do ÖVP (Partido Popular Austríaco), em maio de 2017 e liderou o partido político democrata-cristão conservador à vitória nas eleições naquele ano — tornando-se, aos 31 anos, um dos chefes de governo mais jovens do mundo já democraticamente eleitos.

As alegações de corrupção referem-se ao período entre 2016 e 2018, quando suspeita-se que recursos do Ministério das Finanças teriam sido usados para manipular pesquisas de opinião em favor do ÖVP.