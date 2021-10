100 imigrantes são descobertos em contêiner abandonado

Há 18 minutos

Eles foram encontrados durante a madrugada entre as cidades de Nueva Concepción e Cocales, depois que moradores relataram ter ouvido gritos vindos de dentro do trailer.

As autoridades acreditam que essas pessoas foram abandonadas por contrabandistas que foram pagos para levá-las aos Estados Unidos através do México.

Mais de 100 das pessoas encontradas são do Haiti, gravemente atingido pela crise. Havia também pessoas do Nepal e de Gana.

Em entrevista logo após a descoberta, um porta-voz da polícia disse: "Ouvimos gritos e batidas vindos de dentro do contêiner. Abrimos as portas e encontramos 126 pessoas sem documentos".

Desde o início de 2021, mais de 50 migrantes morreram ao tentar atravessar um corredor na selva chamado Darien Gap, no Panamá, na fronteira com a Colômbia, segundo a promotoria panamenha.

O Haiti tem sofre uma instabilidade há anos, culminando no assassinato do presidente Jouvenal Moïse, em julho. No mês seguinte, o país foi atingido por um terremoto mortal.

No mês passado, cerca de 13 mil haitianos se reuniram sob uma ponte que conecta Del Rio, no Texas, a Ciudad Acuña, no México. Desde então, os EUA deportaram mais de 7.500 pessoas para o Haiti, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM).