Novo caso de violência policial contra homem negro paraplégico choca EUA

Há 35 minutos

Uma pessoa paraplégica é incapaz de mover voluntariamente as partes inferiores do corpo.

As imagens de uma câmera instalada na farda policial mostram policiais parando Clifford Owensby em Dayton, Ohio, e pedindo a ele que saísse do carro para que pudessem revistá-lo em busca de drogas.

Owensby, de 39 anos, se recusa, dizendo que é incapaz de movimentar as pernas.

Os policiais insistem que ele deve sair e puxam o homem para fora do veículo pelos cabelos e pelos braços enquanto ele pede ajuda.

As autoridades afirmam que os policiais pararam Owensby porque ele estava vindo de uma casa suspeita de envolvimento com drogas. A polícia diz ter encontrado um saco de dinheiro contendo U$ 22.450 (R$ 124 mil) no carro.