Gabby Petito: blogueira americana foi morta por estrangulamento, diz legista

Há 57 minutos

Crédito, EPA Legenda da foto, Brian Laundrie e a noiva Gabby Petito

Uma blogueira de 22 anos que desapareceu em uma viagem com o noivo foi estrangulada até à morte, de acordo com um legista do Estado americano de Wyoming.

Gabby Petito estava morta havia várias semanas quando o corpo dela foi encontrado em setembro perto de um parque nacional que o casal havia visitado, disse o legista Brent Blue.

O noivo de Petito, Brian Laundrie, é o único suspeito neste caso, mas está desaparecido desde meados de setembro.

Nas redes sociais, a blogueira documentava a viagem nômade que ela batizou de "van life" (ou "vida na van", em tradução livre) pelos parques nacionais do oeste americano.

O desaparecimento dela também desencadeou um debate sobre a quantidade de atenção dada às mulheres brancas desaparecidas.

Na terça-feira, o legista Brent Blue disse em uma entrevista coletiva que o corpo de Petito foi encontrado em um acampamento com sinais de estrangulamento.

O corpo dela ficou "ao ar livre no deserto durante três a quatro semanas" antes de ser encontrado no dia 20 de setembro, disse o legista.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, FBI confirmou que o corpo de Gabby Petito foi encontrado em um parque no Estado americano de Wyoming

Ele disse que não poderia confirmar os detalhes, nem mesmo dizer se algum objeto foi usado para matá-la. Ele não revelou detalhes do relatório de toxicologia, mas disse que Petito não estava grávida no momento de sua morte.

A decisão do legista do condado de Teton seguiu uma autópsia inicial feita em setembro, na qual ele chamou a morte de homicídio. Isso significa que a morte foi causada por outra pessoa.

O corpo de Petito estava no necrotério local, disse Blue. Segundo ele, as autoridades entraram em contato com a família dela para acertar detalhes sobre a transferência dos restos mortais da blogueira.

"Infelizmente, esta é apenas uma das muitas mortes em todo o país de pessoas envolvidas em violência doméstica e é uma pena que essas outras mortes não tenham tanta cobertura quanto esta", acrescentou Blue.

Ele disse que está acontecendo um "circo da mídia". O caso também atraiu detetives amadores, de personalidades do TikTok a artistas da TV, como Duane "O Caçador de Recompensas" Chapman.

Quem é Gabby Petito?

Em julho, Petito partiu em uma viagem de carro da cidade natal dela, em Long Island, Nova York, com Laundrie. Ambos documentaram a viagem nas redes sociais.

O casal estava viajando por várias semanas antes de Laundrie voltar para casa, na Flórida, sozinho com sua van branca, no dia 1º de setembro. Ele não entrou em contato com a polícia ou a família de Petito depois que retornou.

A família de Petito comunicou o desaparecimento dela no dia 11 de setembro.

Onde está Brian Laundrie?

Laundrie é atualmente o único suspeito neste caso, mas continua desaparecido. A família dele diz que ele saiu para fazer uma caminhada no dia 14 de setembro e nunca mais voltou. No entanto, ele não foi acusado de crimes relacionados com a morte de Petito.

A polícia e as equipes do FBI estão vasculhando a Carlton Reserve, um parque municipal de cerca de 10 mil hectares no condado de Sarasota, na Flórida, com cães policiais, drones e veículos 4x4.

O FBI emitiu um mandado de prisão federal, acusando-o de usar um cartão de débito de forma fraudulenta após a morte de Petito.

Na terça-feira (12/12), o advogado de Laundrie, Steve Bertolino, disse que as acusações não o ligavam à morte dela.

"Embora Brian Laundrie seja atualmente acusado pelo uso não autorizado de um cartão de débito pertencente a Gabby, Brian é considerado apenas uma pessoa suspeita em relação à morte de Gabby Petito", disse ele em um comunicado à imprensa dos Estados Unidos.

"Neste momento, Brian ainda está desaparecido e, quando ele for localizado, cuidaremos dessa acusação de fraude pendente contra ele."