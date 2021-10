Soldados norte-coreanos quebram concreto com a cabeça em exibição para líder

Há 40 minutos

Uma exposição do setor de defesa em Pyongyang, capital da Coreia do Norte, foi usada para uma apresentação das peculiares habilidades marciais desenvolvidas pelos soldados do país.

O objetivo, segundo a imprensa estatal norte-coreana, é mostrar que os soldados têm "punho de ferro" para defender seu país contra inimigos.

As imagens recém-divulgadas mostram os soldados dando golpes manuais em tijolos e azulejos, quebrando pedaços de concreto com a cabeça e até dobrando varas de ferro com a força do pescoço, sob aplausos do líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Eles também se deitaram em camas de cacos de vidro e pregos.

As artes marciais são comumente usadas na Coreia do Norte para tentar transmitir a percepção de destreza militar. Além disso, a conferência de defesa visava dar palco para o programa nuclear do país, alvo de críticas e sanções do Ocidente.