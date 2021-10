Covid: Por que nova investigação da OMS pode ser 'última chance' de descobrir origem do coronavírus

Investigações sobre as origens da covid-19 estão concentradas em Wuhan, onde o novo coronavírus surgiu

A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou que uma nova força-tarefa criada pode ser a última chance para se encontrar as origens da covid-19.

Foram designados 26 especialistas para o Grupo de Aconselhamento Científico sobre as Origens de Novos Patógenos (Sago, na sigla em inglês).

Por que agora?

Segundo a OMS, é preciso fazer testes nos exames de sangue coletados em 2019 em Wuhan, realizar pesquisas retroativas em hospitais da região e investigar as primeiras mortalidades por coronavírus.

No entanto, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse posteriormente que a investigação foi dificultada por falta de dados e de transparência por parte do governo chinês.

Seis dos especialistas que visitaram a China no começo do ano foram incluídos na nova força-tarefa.

Além do coronavírus, serão examinadas as origens de outros patógenos considerados de alto risco.

Michael Ryan, diretor de Emergências da OMS, declarou que o trabalho do novo grupo de investigação pode ser "a última chance para entender a origem do vírus".

Mas Chen Xu, embaixador do país para a Organização das Nações Unidas em Genebra, declarou que o trabalho da nova força-tarefa designada pela OMS não pode ser "politizado".

"É hora de mandar as equipes para outros lugares", afirmou.

OMS em meio a batalhas geopolíticas

Com quase dois anos do início da pandemia, ainda não se sabe onde, quando e como o mortal Sars-Cov-2 surgiu. Investigar novos vírus é extremamente complexo, mas cientistas conseguiram encontrar a origem de duas outras epidemias relacionadas a linhagens anteriores do coronavírus — ambas vieram de animais.