'Passei 20 anos na prisão e hoje alimento milhares de pessoas nos EUA'

Há 3 horas

Ajuda para os sem-teto

San Fernando Valley se localiza no norte do condado de Los Angeles.

Segundo o último relatório anual da Autoridade de Serviços aos Desabrigados de Los Angeles, de 2019 a 2020 o número de "sem-teto" no condado de Los Angeles chegou a 66.433, um dos piores do país.

"Famílias de renda média são as que mais precisam de ajuda. São aquelas em pior situação agora, as mais frágeis".

Entre essas dezenas de milhares de pessoas estão muitas as quais Flores se propôs a ajudar todos os dias pelo mal que afirma ter-lhes causado no passado.

Estrada tortuosa

Na década de 1980, durante sua adolescência, começou a se envolver com as gangues que perambulavam por seu bairro.

Vida na prisão

Como na vida do crime, nas prisões, vigora a lei do mais forte. Um jogo de poder em que esse jovem de 23 anos não queria ficar para trás.

Comandava cerca de 200 homens dentro da penitenciária. Decidia as políticas da prisão, com quem eles lutavam, que drogas entravam. Supervisionava tudo.

"Achei que eles (Justiça) iriam me dar prisão perpétua, mas o cara sobreviveu e nunca me acusou. É muito raro isso acontecer."

Conversão

No meio da sentença, as autoridades enviaram Flores para uma solitária, onde ficam os mais presos perigosos.

"Eles me controlavam 24 horas por dia. Não via o sol, não tinha visitantes, não tinha contatos ou acesso ao telefone. As pessoas lá enlouquecem."

Reinserção complicada

"Não fui aceito. Tinham medo do meu passado. Pensaram que talvez minha conversão não fosse real e que poderia prejudicá-los. Me falaram para procurar outra igreja."

"Quando estava na prisão, todos me pediram para mudar. Mas quando mudei e saí, me dei conta de muitas coisas. As pessoas, sua família, sua comunidade, sua igreja, eles querem que você mude, mas quando você lhes pede uma chance, as coisas são muito diferentes. "