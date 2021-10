O que se sabe sobre assassinato de parlamentar britânico morto a facadas

Há 1 hora

O parlamentar britânico Sir David Amess, do Partido Conservador, morreu após ser esfaqueado em Essex, na Inglaterra.

A polícia disse que encontrou uma faca que teria sido usada no crime e que não está procurando mais nenhum suspeito.

Amess, de 69 anos, era membro do Parlamento desde 1983. Era casado e tinha cinco filhos.

"O pior aspecto da violência é sua desumanidade. Ela rouba a alegria do mundo e pode tirar de nós aquilo que mais amamos", afirmou o chanceler Rishi Sunak.

"Hoje foi perdido um pai, um marido e um colega respeitado. Todos os meus pensamentos e orações estão com os entes queridos de Sir David", disse Sunak.

A polícia do Condado de Essex disse ter recebido relatos de um esfaqueamento pouco depois das 12h (horário local) e encontrou o parlamentar ferido. Ele foi atendido por serviços de emergência, mas morreu no local.

Ela foi morta na frente de uma biblioteca em West Yorkshire, onde faria um encontro com eleitores.

O vereador John Lamb disse à BBC que Sir David transferiu seus eventos para diferentes locais do distrito "para encontrar o povo" e disse que o ataque foi "absolutamente terrível".

A polícia cercou o local do ataque

Ele disse que ficou chocado e profundamente angustiado com a morte de um "homem adorável", e afirmou que nos próximos dias a segurança dos parlamentares passará por uma revisão.

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, do Partido Trabalhista, disse que estava "profundamente triste" e descreveu Sir David como "um grande servidor público".

A correspondente da BBC para política, Helen Catt, afirma que as diferenças políticas foram colocadas de lado neste momento.

Quem foi Sir David Amess?

Sir David Amess foi parlamentar por quase quarenta anos, tendo entrado no Parlamento em 1983. Membro do Partido Conservador, ele não foi ministro e nunca teve um cargo oficial no partido .