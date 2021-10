Colin Powell, ex-secretário de Estado dos EUA, morre aos 84 anos de covid

Há 49 minutos

Powell foi primeiro afro-americano no posto, durante governo do republicano George W. Bush.

Ex-militar, Powell se tornou o primeiro secretário de Estado afro-americano em 2001, durante o governo do republicano George W. Bush. Ele foi sucedido no posto por outra afro-americana, Condoleezza Rice.

Fim do Talvez também te interesse

Ele também serviu nas Forças Armadas e foi ferido no Vietnã, uma experiência que mais tarde ajudou a definir suas próprias estratégias militares e políticas.

No entanto, para muitos, ele está associado ao papel que desempenhou em angariar apoio para a guerra do Iraque, admitindo que um discurso no Conselho de Segurança das Nações Unidas usando informações duvidosas de inteligência foi "uma mancha" em seu currículo.