Por que emprestar dinheiro pode arruinar relacionamentos

Mesmo assim, muitas pessoas procuram amigos e familiares em busca de dinheiro extra, especialmente em épocas difíceis. Uma pesquisa do Federal Reserve — o banco central dos EUA — em 2019 demonstrou que, frente a uma despesa hipotética de US$ 400 que não pudesse ser paga de imediato, a segunda medida mais comum era pedir emprestado a um amigo ou familiar (a primeira opção foi lançar a dívida no cartão de crédito). E, durante a pandemia, as pessoas podem estar mais propensas a procurar pessoas de confiança para pedir ajuda.

Um tabu que muda os relacionamentos

Por que o planejamento é importante

Mas especialistas afirmam que emprestar dinheiro a amigos se torna um problema quando vira um padrão - e quando o amigo espera que você continue pagando as contas. "É aí que você precisa ser muito claro: 'Estou feliz por sair com você, mas não vou pagar seu jantar desta vez'. É esse tipo de transparência — as expectativas iniciais — que você precisa definir com as pessoas", afirma Collins.

Collins afirma que, mesmo que você não tenha um contrato por escrito, é bom definir um plano de pagamento com prazos específicos. Se você estiver emprestando a alguém a metade do seu aluguel — US$ 500 (R$ 2.700), por exemplo — diga: "Sei que você recebe no dia 15; que tal você me pagar os US$ 500 no dia 17? Ou, se você quiser dividir em dois pagamentos de US$ 250, você pode me pagar US$ 250 no dia 15 e US$ 250 no dia 30".