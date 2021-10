A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Por dentro dos gigantescos campos de maconha do Marrocos

Há 1 hora

Nas montanhas do Marrocos, há uma infinidade de plantações de uma variedade de maconha desejada mundialmente.

Trata-se do que os cultivadores locais a chamam de “Kif” ou “prazer supremo”. Ela domina a paisagem por mais de 500 km quadrados no norte do país.