Alec Baldwin: como foi o acidente em que o ator Brandon Lee morreu durante gravação de filme em 1993

Há 19 minutos

Era 30 de março de 1993. O jovem ator rodava uma das sequências do filme "O Corvo", baseada em uma história em quadrinhos com o mesmo nome. Brandon era muito famoso pelo seu trabalho na época, assim como o seu pai, Bruce Lee, um fenômeno de filmes de ação e de artes marciais.

A gravação da cena ocorreu como o planejado, mas no fim ficou claro que havia algo errado, porque Brandon não se levantou do chão. Ele foi baleado de verdade.

Desde a morte de Brandon Lee, a indústria cinematográfica dos Estados Unidos não havia enfrentado um acidente mortal com arma de fogo até o incidente envolvendo o ator Alex Baldwin , que matou de forma acidental a diretora de fotografia Halyna Hutchins durante uma gravação do filme Rust.

"Nossos corações estão com a família de Halyna Hutchins e com Joel Souza e com todos os envolvidos no acidente de Rust", escreveu, em referência à diretora de fotografia e ao diretor do filme, que também foi ferido.