Por que China decidiu limitar construção de prédios 'faraônicos'

Há 8 minutos

Alguns dos prédios mais altos do mundo estão na China

O país é conhecido por ter alguns dos prédios mais altos do mundo, incluindo a Shanghai Tower, que tem 128 andares e 632 metros.

A construção de novos arranha-céus, no entanto, tem sido questionada em cidades com menor densidade, onde não há necessidade de verticalização. Críticos locais têm sugerido que os prédios estão sendo construídos por vaidade e autopromoção, e não por necessidade prática.

O anúncio da limitação de construções do tipo foi recebido de forma positiva por usuários do site Weibo, uma das maiores redes sociais do pais. Muitos comentários diziam que os aranha-céus são apenas uma "afetação".