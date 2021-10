G20: Meio ambiente e covid dominam agenda em encontro de líderes na Itália

Há 21 minutos

Crédito, Reuters Legenda da foto, Bolsonaro e outros líderes do G20 se reúnem em Roma por dois dias

Mudança climática e covid-19 estão no topo da agenda do encontro dos líderes das principais economias do mundo, que acontece em Roma, na Itália, neste fim de semana (30 e 31/10),

Esta é a primeira vez que os líderes do G20 se encontram pessoalmente desde o início da pandemia. No entanto, Xi Jinping (China) e Vladimir Putin (Rússia) não estarão em Roma para a cúpula. Eles optaram por comparecer por meio de um link de vídeo.

A reunião ocorre em meio a avisos cada vez mais alarmantes para o futuro do planeta, se medidas urgentes não forem tomadas para reduzir as emissões.

Estima-se que o grupo, formado por 19 países e a União Europeia, seja responsável por 80% das emissões mundiais.

O presidente Jair Bolsonaro chegou a Roma nesta sexta-feira (29/10) com três "telhados de vidro" em sua tentativa de recuperar a relevância do país nos principais debates do encontro: políticas ambientais contra mudanças climáticas, estratégias para evitar futuras pandemias e recuperação econômica.

Bolsonaro deve ser homenageado com a cidadania honorária do vilarejo italiano de Anguillara Veneta após o encontro do G20. A homenagem se tornou o mais recente símbolo da disputa histórica entre a extrema direita e a extrema esquerda na Itália e manifestações foram marcadas para o mesmo dia (1º/11) em que o mandatário será homenageado.

A prefeitura de Anguillara Veneta, comandada por políticos considerados de direita e de extrema direita, acabou depredada por um grupo ambientalista como "resposta" à homenagem a Bolsonaro, que conseguiu atrair críticas de diversos grupos de esquerda na Itália por outros motivos, como o desmatamento da Amazônia e as acusações da CPI da Covid contra sua gestão da pandemia, todas refutadas pelo presidente.

Crédito, EPA Legenda da foto, Primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, recebe Bolsonaro em sua chegada à Cúpula dos Líderes do G20 em Roma

Rascunho do comunicado

Em fala antes da cúpula de dois dias, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, sugeriu que deixar de agir levaria "nossa civilização" a retroceder, consignado "as gerações futuras a uma vida que é muito menos agradável do que a nossa".

No entanto, ele reconheceu que nem a reunião do G20, nem a próxima cúpula da COP26 em Glasgow, impediriam o aquecimento global. Disse que "o máximo que podemos esperar é desacelerar o aumento".

De acordo com a agência de notícias Reuters, um rascunho de comunicado do grupo esboça uma promessa do G20 de trabalhar para limitar o aumento das temperaturas a 1,5 ° C - mas nenhum acordo legalmente vinculado deve ser feito.

O rascunho também menciona a promessa de tomar "medidas concretas" para impedir a exploração ilegal de madeira, mineração e comércio de animais selvagens, segundo a Reuters.

Boris Johnson também deve abordar a desigualdade da vacina contra o coronavírus durante a cúpula, dizendo a seus colegas líderes que "o ritmo da recuperação dependerá da rapidez com que conseguiremos superar a covid", sendo a primeira prioridade "a distribuição rápida, equitativa e global das vacinas "

Crédito, EPA Legenda da foto, Bolsonaro em Roma; presidente receberá homenagens na Itália, ao mesmo tempo que é alvo de protestos

Mais de 6 bilhões de doses da vacina Covid foram administradas em todo o mundo. No entanto, uma carta endereçada ao primeiro-ministro italiano Mario Draghi, que está hospedando o G20, de mais de 160 ex-líderes mundiais e figuras globais observou que apenas 2% das pessoas em países de baixa renda receberam uma injeção.

Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fará pressão para que os países aumentem a produção de energia, em meio à disparada dos preços, além de discutir um plano para prevenir futuras pandemias. Ele também deve se reunir com Johnson, bem como com o francês Emmanuel Macron e a ex-chanceler da Alemanha, Angela Merkel, para discutir a retomada do acordo nuclear com o Irã.

O grupo também deve endossar uma alíquota de imposto corporativa mínima global de pelo menos 15%, que é apoiada por 140 países ao redor do mundo. O rascunho de comunicado prevê que entre em vigor em 2023.