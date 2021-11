Por que China está limitando construção de arranha-céus

Há 46 minutos

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Decisão é parte de iniciativa mais ampla de restringir chamados 'projetos de vaidade'

A China restringiu a construção de "arranha-céus" nas cidades menores do país, como parte de uma tentativa mais ampla de reprimir os chamados "projetos de vaidade".

O país possui alguns dos edifícios mais altos do mundo, como a Shanghai Tower, com 128 andares e 623 metros de altura; o Ping An Finance Center, de 115 andares e 599 metros em Shenzhen; e o Guangzhou CTF Finance Center, que possui 111 andares e 530 metros de altura.

Embora exista uma proibição vigente para edifícios com mais de 500 metros, proliferam construções com essas características.

Parte da imprensa local até questionou por que cidades de baixa densidade têm edifícios tão altos, sugerindo que eles são construídos por vaidade e não por praticidade.

No início deste ano, o país baniu totalmente a "arquitetura feia".

"Estamos em um estágio em que as pessoas estão muito entusiasmadas e ansiosas para criar ou produzir algo que fique para a história", disse Zhang Shangwu, vice-diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Tongji, em Xangai.

"Todos os edifícios pretendem ser construídos para marcar um feito, e os desenvolvedores e planejadores urbanos tentam atingir esse objetivo exagerando os aspectos de novidade e estranheza", diss ele, em entrevista ao jornal South China Morning Post.

O que dizem as novas regras?

Em um comunicado conjunto divulgado recentemente, o Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano-Rural e o Ministério de Gestão de Emergências informaram que cidades com menos de 3 milhões de habitantes não poderão construir arranha-céus com mais de 150 metros.

Da mesma forma, cidades com população superior a 3 milhões não poderão construir prédios com mais de 250 metros de altura.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Arranha-céu octogonal construído ao longo do rio Qiantang em Hangzhou, província de Zhejiang no leste da China

As autoridades esclareceram que se uma cidade com menos de 3 milhões de habitantes deseja construir um arranha-céu de mais de 150 metros, deve solicitar isenções especiais. No entanto, o limite máximo de altura seria 250 metros.

Do mesmo modo, as cidades com população urbana superior a 3 milhões de habitantes podem requerer, em determinadas circunstâncias, a construção de um arranha-céus com mais de 250 metros, mas com proibição estrita de edifícios com mais de 500 metros.

O que ambos os ministérios deixaram claro foi que aqueles que aprovarem projetos que violam essas novas normas terão que prestar "contas pelo resto da vida" .

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano-Rural e Ministério de Gestão de Emergências soltaram comunicado conjunto sobre novas regras para arranha-céus

Para efeitos de comparação, o prédio mais alto do Brasil é o edifício Infinity Coast Tower, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, com mais de 60 andares e 234,7 metros. Mas ele será ultrapassado em altura no ano que vem, quando as torres gêmeas Yachthouse Residence Club, de 81 andares e 281 metros, em fase final de construção, forem inauguradas na mesma cidade.

Ainda em Balneário Camboriú, há um empreendimento ainda mais alto que está sendo construído e deve ser lançado também no ano que vem, o One Tower, de 77 andares e 290 metros.