COP26: O emotivo apelo da rainha Elizabeth 2ª aos participantes da cúpula do clima

Há 29 minutos

Em seu pronunciamento, a rainha lembrou como o "impacto do meio ambiente no progresso humano era um assunto que estava no coração" do duque de Edimburgo. Ela se referiu ao alerta dele em um encontro acadêmico de 1969 sobre os perigos de não se enfrentar a poluição.