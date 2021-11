Covid: por que Europa voltou a ser epicentro das infecções por coronavírus no mundo

Ceticismo com vacinas ainda é principal entrave para controle da pandemia

A Europa está mais uma vez "no epicentro" da pandemia da covid-19, alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS), à medida que os casos disparam em todo o continente.

Ele culpou o ceticismo contra as vacinas pelo aumento.

A taxa de vacinação diminuiu em todo o continente nos últimos meses. Enquanto cerca de 80% das pessoas na Espanha estão totalmente imunizadas com pelo menos duas doses, na Alemanha, essa taxa é de apenas 66% — e, em alguns países do leste europeu, ela é ainda menor. Apenas 32% dos russos estavam totalmente vacinados em outubro de 2021.

O cenário contrasta com o do Brasil, onde, com mais da metade da população totalmente vacinada, infecções e mortes vêm caindo gradativamente.