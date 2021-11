Bitcoin: por que prefeito eleito de Nova York quer ser pago na criptomoeda

O ex-capitão de polícia foi eleito esta semana para assumir o cargo após o término do mandato do prefeito Bill de Blasio, em janeiro.

O valor do bitcoin, a maior criptomoeda do mundo, tem sido altamente volátil, desde sua criação em 2009.

Os comentários do prefeito de Nova York parecem ser uma tentativa de superar o prefeito de Miami, Francis Suarez, que já havia dito no Twitter que receberia seu primeiro salário em bitcoins, depois de ser reeleito.

"Em Nova York sempre somos grandes, então vou receber meus três primeiros salários em bitcoin quando me tornar prefeito", escreveu Adams em uma postagem no Twitter.

Em agosto, Suarez ajudou a estabelecer uma criptomoeda chamada MiamiCoin, administrada por uma organização sem fins lucrativos, a CityCoins. Ela envia 30% do valor da moeda criada no computador de uma pessoa para a cidade e arrecadou US$ 7 milhões (R$ 38,7 milhões) para Miami, de acordo com o jornal The Washington Post.