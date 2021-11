Homem nu é resgatado de dentro de parede de teatro nos EUA

Há 1 hora

Um homem foi resgatado após ficar preso dentro das paredes de um teatro em Syracuse, no Estado de Nova York.

Os bombeiros foram chamados por volta das 7h30 hora local (8h30 no horário de Brasília), depois que alguém ouviu o homem batendo na parede e implorando por ajuda.

As equipes de resgate cortaram as paredes do teatro e o encontraram nu, segundo a mídia local. Ele está sendo tratado em um hospital local.