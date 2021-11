Passageiros são presos por tentarem entrar ilegalmente na Espanha após parada de emergência de avião

Há 1 hora

O avião da Air Arabia Maroc seguiu para a Turquia depois do incidente

Um dos aeroportos mais movimentados da Espanha fechou por quase quatro horas, após uma aparente tentativa de imigrantes de entrar ilegalmente no país.

Um avião voando de Casablanca, no Marrocos, para Istambul, na Turquia, foi desviado para Palma de Maiorca depois que uma emergência médica foi relatada a bordo na sexta-feira (5/11).

Quando o avião pousou, 21 passageiros correram pelas pistas, escapando pela cerca do aeroporto.

Posteriormente, a polícia fez prisões, mas 12 passageiros ainda estavam foragidos no sábado.

A polícia está investigando se a fuga do grupo do avião foi espontânea ou uma trama elaborada para imigrar ilegalmente.

Fim do Talvez também te interesse

A principal autoridade do governo espanhol para as Ilhas Baleares, Aina Calvo, disse que nunca houve um eposódio parecido com esse em qualquer aeroporto espanhol.